Sopralluogo alla futura piscina coperta di Rivergaro. “Allacci a gennaio”

Dal municipio di via San Rocco avevano dato un secco ultimatum – “Entro ottobre la piscina coperta va finita” – e quindi, non vedendo poi la vasca pronta e finita, gli assessori di Rivergaro Pietro Martini e Andrea Gatti questa volta sono andati direttamente sul cantiere di via Pereto a verificare cosa stesse succedendo, presenti anche i rappresentanti della società River Residence e della Seli Manutenzioni generali. Iren ha dato incarico alla ditta Rapaccioli di eseguire gli scavi per gli allacciamenti di acquedotto e fognatura, “entro gennaio”. Poi si dovrebbe procedere al collaudo.

