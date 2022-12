Il Babbo Natale dell’Avis in versione rally ha portato doni ai bimbi di Gropparello

Babbo Natale, prima di passare casa per casa, ha fatto visita anche agli alunni delle scuole elementari di Gropparello. Un Babbo Natale particolare che invece di arrivare in sella alla classica slitta trainata dalle renne ha parcheggiato davanti al plesso un’auto da corsa targata Cfb competition motorsports.

L’iniziativa parte da lontano, per la precisione dal bel evento organizzato quest’estate dall’associazione sportiva in sinergia con Avis, la scuderia Ferrari club di Piacenza e il Comune di Gropparello, quando i residenti del capoluogo della Val Vezzeno hanno potuto vivere l’emozione di salire su vere auto da corsa in compagnia di piloti professionisti. Tutto il ricavato del “Groppa rally” (del valore di 1.700 euro) è stato distribuito in parti uguali all’Avis di Gropparello e alla sezione di Ponte dell’Olio. “Con gli 850 euro che ci sono stati donati abbiamo pensato di fare un bel regalo di Natale ai bambini del paese – spiega Mauro Rigolli, presidente di Avis Gropparello -. Abbiamo interagito con la maestra Federica Maggi che è anche una nostra volontaria e scelto di comprare pennarelli, quaderni, cartelloni e tanto materiale che potrà essere utilizzato dai piccoli alunni”.

Alla consegna dei doni hanno partecipato, oltre ai volontari di Avis, il presidente di Cfb Roberto Orsi, il consigliere comunale Cristian Carini e il dirigente scolastico Roberta Guglieri che ha ringraziato di cuore per la lodevole iniziativa. “Grazie a chi ha organizzato e dato vita all’evento di quest’estate che, a distanza di mesi, è stato capace di regalare altrettante emozioni ai nostri bambini” il commento di Carini che insieme ai volontari di Avis augura buon Natale a tutte le famiglie del territorio.