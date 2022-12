Stufa guasta, famiglia intossicata a Pontenure: Natale al pronto soccorso

Natale al pronto soccorso per una famiglia di Pontenure. A causa del malfunzionamento della stufa, i genitori insieme ai tre figli sono finiti in ospedale – in condizioni lievi – per un’intossicazione. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio e i vigili del fuoco. Il personale dell’Ausl di Piacenza ha applicato i sigilli all’impianto di riscaldamento.

