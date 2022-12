Oggi la facciata del Duomo diventa una tela artistica. Gli eventi di Santo Stefano

Dopo le abbuffate natalizie, oggi – 26 dicembre – si celebra Santo Stefano. Nel nostro territorio sono in programma diversi appuntamenti civili e religiosi. Anzitutto, nel museo Kronos del Duomo di Piacenza alle 15.30 ecco l’evento “Chi è Babbo Natale?”, una caccia al tesoro per bambini risolvendo enigmi e seguendo tracce attraverso le opere d’arte. Alle 18.30, sulla facciata della cattedrale si svolge un’esibizione di live painting digitale dell’artista Fabio Guarino, celebre soprattutto per i murales che decorano la nostra città.

