Dalle saracinesche a palazzo Gotico: caccia al vandalo “Sar 12”. Indaga la polizia locale

È caccia al vandalo che si firma “Sar 12”. Saracinesche di negozi, segnaletica stradale, pareti esterne di edifici privati e pubblici, gallerie, portici, persino monumenti e palazzi: numerosi angoli della città sono tappezzati da questa strana scritta impressa con la bomboletta di vernice spray. Da alcune settimane, il teppista prende di mira il centro storico e la periferia di Piacenza. Il nucleo frazionale della polizia municipale ha avviato un’indagine per fermare il responsabile (o la banda, ancora non si sa). I graffiti sono ovunque, l’ipotesi è che vengano realizzati soprattutto di notte.

Da qui l’appello delle forze dell’ordine a tutti i gruppi del controllo di vicinato: “Qualsiasi riferimento va segnalato, occorre avvisare se viene trovata una nuova scritta Sar 12, specie vicino alle telecamere pubbliche”. La polizia municipale invita la cittadinanza a fornire qualsiasi elemento utile al numero di telefono 335.8399465, cioè la linea diretta del nucleo frazionale.

Nelle ultime settimane, anche il sindaco Katia Tarasconi ha esortato il comando di via Rogerio a individuare il responsabile di Sar 12: “Queste azioni teppistiche non hanno senso, ci sono luoghi appositi per sbizzarrirsi con i graffiti, non di certo gli edifici pubblici e privati. Grazie alle telecamere e al controllo di vicinato, sono certa che l’autore di Sar 12 verrà fermato. E a quel punto, gli chiederò di ripulire le aree imbrattate”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: