Bettola, consegnate le 4 borse di studio alla memoria delle vittime dell’alluvione

Quattro borse di studio del valore di 200 euro ciascuna sono state consegnate l’antivigilia di Natale a Bettola da parte del Ginnic Club di Piacenza, associazione sportiva dilettantistica che da sette anni organizza la “Marcia in ricordo di un amico” in collaborazione con le associazioni, commercianti, volontari locali e alcuni sponsor, per tenere viva la memoria delle tre vittime della tragica alluvione del 2015.

Enrica Barabaschi, Mael Metti, Diego Obertelli e Aurora Sartori della classe terza della scuola secondaria di primo grado “Fermi” di Bettola sono – in ordine alfabetico – gli studenti che hanno ricevuto il contributo economico per il loro brillante percorso dei tre anni di scuola. Ai quattro bravissimi sono arrivate le congratulazioni della dirigente scolastica Carla Busconi, del sindaco Paolo Negri e della sua amministrazione, dei referenti del Ginnic Club Alberto Tagliaferri, Roberto Bergami e Tiziano Marchettini.