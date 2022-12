Fiorenzuola Rugby cita in giudizio il Comune: chiederà un risarcimento

La società Fiorenzuola Rugby davanti al tribunale, intende chiedere un risarcimento al comune, accusato di aver requisito la Club House Rugby, che la società dilettantistica ha edificato e gestito a sue spese senza fine di lucro. Il Club del “terzo tempo” per i giocatori del Rugby di via Barani, sarà dunque oggetto di una contesa al tribunale di Piacenza. Saranno il Comune di Fiorenzuola e la società sportiva dilettantistica locale “Fiorenzuola Rugby”, le parti in causa durante la prima udienza che si svolgerà nei prossimi giorni. L’immobile è stato edificato a partire dal 2007 nella zona sportiva sud di via Barani, su un’area di proprietà comunale in virtù di un accordo di concessione tra l’ente e la società sportiva; le spese per la realizzazione e la gestione della Club House Rugby sono state tutte a carico della società sportiva, la quale ha poi concluso e utilizzato l’immobile dal 2015 come luogo di ritrovo tra i giocatori nel post partita. Con una delibera del consiglio comunale di fine giungo, la giunta ha approvato l’acquisizione a patrimonio dell’immobile in questione, sottraendolo quindi all’utilizzo della società sportiva e godendo di un nuovo immobile sull’area. Il Comune risponderà alla causa in quanto si tratta per l’ente di un atto dovuto.

