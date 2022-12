Per 50 anni ha “messo le pantofole” a tutta Piacenza: chiude “La Babbuccia”

“Non mi chiami Delfina, per tutti sono sempre stata Giordana”. E così la chiameremo anche noi. È la titolare de “La babbuccia”, bottega aperta cinquant’anni fa in via Legnano che alla fine di gennaio abbasserà definitivamente la saracinesca. Giordana, al secolo Delfina Arzani, ha 82 anni e per cinque decenni ha messo le pantofole a tutta Piacenza: ha iniziato a lavorare nel commercio da ragazzina, a quattordici anni, in un negozio di Fiorenzuola. “La mia famiglia viveva lì – spiega – poi mi sono sposata, siamo venuti ad abitare a Piacenza. Così ho incominciato a lavorare qui”.

“La Babbuccia” allora era una catena di negozi: a crearla era stata il fratello di Giordana, Giglio. “C’era un negozio in piazza Cavalli, uno a Fiorenzuola e uno a Pontenure – spiega oggi la commerciante – sia lui, sia io, sia mia sorella lavoravamo nel commercio. Per me questo negozio è stato una seconda nascita”.