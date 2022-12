Rubata una poltrona Nemo Driade in via Cella. “Se avete bisogno vi do anche l’altra”

“Se è in difficoltà e ha bisogno d’aiuto gli consegno anche l’altra, ma se non fosse così lo prego vivamente di riportami la poltrona che era esposta davanti all’agenzia”. Questa mattina quando Kastriot Cara si è recato nella sede dell’agenzia immobiliare KcImmobilGest si è subito accorto che mancava qualcosa, scoprendo che una delle due poltrone “Nemo Driade” esposte davanti all’agenzia era stata rubata, probabilmente durante la notte.

Cara, titolare dell’agenzia che si trova in via Cella a Piacenza, ha sporto denuncia ai carabinieri e spera che la poltrona rossa rimanente non rimanga orfana della compagnia di quella bianca. Le due installazioni vennero esposte poco più di un mese fa, alla fine dei lavori di ristrutturazione dell’agenzia. Il valore della poltrona rubata si aggira attorno ai 1.200 euro.

“I non Lupin riflettendo la porteranno indietro? – si chiede con un velo di ironia Kastriot Cara – Quelle due poltrone a firma di Fabio Novembre sono per la nostra agenzia parte integrante della nostra quotidianità, ma per non lasciare orfana quella rossa siamo disposti a consegnare anche quella che i ladri hanno dimenticato”.