Borgonovo, rigenerazione degli istituti tecnici: oltre un milione in arrivo

Per gli istituti tecnici di Borgonovo è in arrivo oltre un milione e 200mila euro per migliorare l’abitabilità delle aule e completare la messa in sicurezza della palestra. Con 390mila euro la Provincia finanzia la sostituzione di tutti i 117 vecchi serramenti delle aule. I lavori, non essendo particolarmente invasivi, non comporteranno sospensioni delle lezioni scolastiche. Altri 850mila euro, finanziati dal Pnrr, la Provincia li metterà invece per completare la messa in sicurezza antisismica del vicino palazzetto dello sport, dove i ragazzi e le ragazze del Volta di Borgonovo praticano educazione motoria. Con questo intervento la palestra sarà completamente a norma con i moderni standard di sicurezza.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI