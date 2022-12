Feste, una boccata d’ossigeno per i commercianti: “Numeri incoraggianti”

Il Natale è appena passato e per i commercianti piacentini è già tempo di tirare le somme. Nonostante rincari e crisi energetica, sono in molti a ritenersi soddisfatti. Quest’anno la stagione natalizia è partita in anticipo e ha registrato numeri incoraggianti, anche se ancora distanti dal periodo pre-pandemia.

Spicca su tutti il comparto alimentare, trainato dagli immancabili dolci della tradizione: pandori e panettoni. Senza dimenticare le bollicine locali e d’oltralpe, sempre più apprezzate sulle tavole dei piacentini e anche come articolo da regalo.

Bilancio positivo anche per i vivai. Probabilmente “il settore meno colpito dal recente aumento dei prezzi – fanno sapere i fiorai – ha suscitato un maggiore interesse da parte dei piacentini, in particolare verso fiori e vasi dalle forme originali. Molto gettonate anche le candele profumate e l’oggettistica per la casa”.

Alti e bassi, invece, nel settore dell’abbigliamento. “A farla da padrone gli accessori, specialmente per i più piccoli, e i capi pesanti anche se sono in tanti ad attendere l’arrivo dei saldi invernali, cercando magari l’occasione in rete per risparmiare. Per quanto riguarda i colori, quelli scuri si riconfermano come i più apprezzati.