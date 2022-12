Il 2022 si chiude con 9 gradi sopra la media: “Anomalia per agricoltura e ambiente”

Il 2022 è stato l’anno tra i più caldi di sempre. Mentre dall’altra parte dell’Atlantico si parla di “tempesta del secolo”, con ghiaccio e neve che provocano ingenti danni a persone e cose, alle nostre latitudini, fa notare Vittorio Marzio di meteovalnure.it, ieri, 27 dicembre, la temperatura era di circa 9 gradi sopra la media del periodo. “A Piacenza – spiega – l’ultima decade di dicembre e la prima di gennaio sono statisticamente le settimane più fredde dell’anno: le minime dovrebbero assestarsi sul -1 o -2 gradi, mentre le massime sui 3 o 4. Ieri la massima in pianura era invece di 12 gradi e in questo mese solo in un paio di occasioni le minime sono scese in città sotto lo zero. Quest’ultima – precisa – è una grossa anomalia”. A risentirne sono soprattutto agricoltura e ambiente.

