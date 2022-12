“Presto telecamere in rete per controlli più efficienti”. Il bilancio 2022 della questura

“Presto oltre trenta telecamere di sorveglianza in città e nell’Unione Valnure Valchero saranno collegate alla questura e al comando provinciale dei carabinieri attraverso il sistema nazionale di controllo delle targhe”. Tradotto: “La verifica dei mezzi rubati sarà più efficiente e tempestiva”. Lo ha annunciato il questore di Piacenza Filippo Guglielmino, tracciando un bilancio del 2022 per quanto riguarda l’attività della polizia. Ecco alcuni numeri riassuntivi dell’anno appena trascorso: 135 arresti, 617 soggetti denunciati, 16 provvedimenti di sospensione per gli esercizi pubblici, oltre 31mila persone identificate, 52 avvisi orali, 28 fogli di via, 15 daspo sportivi e urbani (cioè il divieto di tornare in un comune) e sei ammonimenti per atti persecutori. L’ufficio per l’immigrazione ha rilasciato o rinnovato circa 10mila permessi di soggiorno. Gli accompagnamenti alla frontiera sono stati undici, in aggiunta a 184 ordini del questore di lasciare il territorio nazionale. Senza dimenticare, poi, 56 provvedimenti amministrativi nei confronti di assuntori di stupefacenti, 153 violazioni al codice della strada e sei chilogrammi di stupefacenti sequestrati, in particolare eroina, cocaina e marijuana.

È stato l’ultimo bilancio operativo per Guglielmino, che andrà in pensione nei prossimi giorni. Al suo posto, dal 9 gennaio Ivo Morelli – attualmente questore di Aosta – prenderà servizio a Piacenza. “È stata un’esperienza positiva, in un virtuoso tessuto sociale, istituzionale ed economico – ha detto Guglielmino -. Ho colto nei piacentini la laboriosità lombarda e l’empatia emiliana. Certo, il territorio si è trasformato con la logistica e l’insediamento dei cittadini stranieri”.