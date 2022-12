Si accascia davanti a una vetrina: primario di cardiologia lo soccorre

Un uomo di 35 anni si è accasciato improvvisamente per un malore in via XX Settembre, a Piacenza, nel tardo pomeriggio di oggi, 28 dicembre. Era con la compagna e stava guardando la vetrina di un negozio quando si è sentito male. E’ stato soccorso da alcuni passanti con il defibrillatore installato in piazza Duomo. Sul posto è intervenuta un’automedica e la Croce Bianca. In quel momento stava transitando per caso anche il primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Piacenza Daniela Aschieri che ha prestato soccorso insieme ai colleghi. Il giovane è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi.

