Lo sfogo di Galvani di Anmil: “Inaccessibile ai disabili la slitta natalizia della piazza”

“Il mio amico Umberto avrebbe voluto portare a Torino la foto ricordo di lui, con la sua famiglia, accanto alla slitta natalizia posizionata sotto i portici del Gotico, a Piacenza, ma invece si ricorderà della nostra città per non essere riuscito ad avvicinarsi alla stessa, in quanto una distesa di ostacoli lo ha impedito (pista di pattinaggio messa a ridosso del muro, transenne, scalini, catena del sacrario, insomma di tutto e di più)”. E’ lo sfogo che Bruno Galvani di Anmil lascia sulla sua pagina di Facebook. “Piacenza ancora una volta si dimostra poco attenta! Ma ci voleva poi così tanto a pensare di lasciare, in un punto a scelta, un passaggio di 90 centimetri, accessibile e percorribile anche alle persone con disabilità motorie? Se posizioni un’attrazione natalizia in un determinato punto della “piazza”, ti vuoi accertare che tutti i cittadini, nessuno escluso, possa avvicinarsi? Le solite figure”- scrive Galvani.

