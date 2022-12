Piacentino sul Bahrain Times per un progetto sulla sicurezza informatica

Un piacentino ha conquistato la copertina di dicembre del “Shabab Bahrain Times”: si tratta di Ernesto Damiani, docente di informatica alla Statale di Milano e direttore del dipartimento di Robotica e Sistemi Intelligenti alla Khalifa University di Abu Dhabi.

Il professore, in Italia per le vacanze natalizie, ha ricevuto l’attenzione della stampa degli Emirati grazie al progetto KU Cyber Security Academy, realizzato in collaborazione con la Khalifa University e Leonardo, azienda italiana di alta tecnologia tra le più importanti al mondo nell’ambito di Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Il suo nome è

“Gli Emirati vantano tre caratteristiche rispetto all’Europa: – ha risposto il professore spiegando i motivi che lo hanno spinto a fare ricerca nel Golfo- in primo luogo hanno infrastrutture energetiche, di trasporto e sanitarie nuove, realizzate negli ultimi vent’anni. Le tecnologie commerciali di ultima generazione però possono anche essere più soggette ad attacchi. In seconda battuta – ha aggiunto Damiani- gli Emirati sono in un ambiente pericoloso: il Golfo ha Stati e agenti con interessi contrastanti e quindi la sicurezza delle infrastrutture è stata percepita in anticipo rispetto all’Europa. In terzo luogo, sono presenti oltre 200 nazionalità e il reclutamento di talenti, specialmente da Asia e India, è più facile di quanto non lo sia in Europa”.

Infine, Damiani ha concluso elogiando gli studenti italiani, parlando di un vero e proprio “successo del laureato italiano sul mercato internazionale” che ha portato alla nascita negli Emirati di una ricca comunità di emiliani e piacentini.