Quindici ragazzi con disabilità trovano “lavoro” al teatro di Castel San Giovanni

A Castel San Giovanni il pubblico del teatro Verdi verrà accolto dai ragazzi diversamente abili. Saranno loro a servire caffè, curare il guardaroba, accompagnare gli spettatori. Grazie a un contributo di 9mila euro della Fondazione di Piacenza e Vigevano sta per prendere corpo “Caffè a teatro”. Quindici ragazzi che frequentano i servizi territoriali per disabili della Val Tidone potranno partecipare a un corso di formazione che consentirà loro di iniziare a lavorare all’interno del teatro, in occasione degli spettacoli della stagione del Verdi. “Un’iniziativa – dice il presidente della Fondazione Roberto Reggi – tramite cui i ragazzi possono trovare un’opportunità concreta di lavoro”. “Nei nostri intenti – dice l’assessore al welfare Federica Ferrari – è un’opportunità per accompagnare i ragazzi in un percorso di vita autonoma”. La qualifica i 15 ragazzi la potranno spendere anche in altri settori.

