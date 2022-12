Rapinano un uomo in Piemonte: denunciati due residenti nel Piacentino

La sera dell’8 novembre scorso rapinarono un uomo all’esterno di un locale nella provincia Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, utilizzando poi la sua carta di pagamento per fare cinque acquisti da cinquanta euro, importo per il quale non è richiesto l’inserimento del pin. Ora, al termine delle indagini dei carabinieri, due persone sono state denunciate per rapina aggravata in concorso: si tratta di due pregiudicati residenti in provincia di Piacenza, un 20enne e un 26enne.

La vittima della rapina, un 38enne, era stato aggredito mentre tornava a piedi verso casa dopo aver trascorso la serata nel locale. Bloccato a terra da uno degli aggressori dopo essere stato spintonato alle spalle, gli era stato sottratto il portafoglio. Attraverso l’analisi delle registrazioni video, dei registri degli avventori e dei pagamenti, i militari sono risaliti ai due giovani, che dopo aver fatto acquisti si erano disfatti della carta rubata. I due, poche ore dopo la rapina, erano inoltre stati protagonisti di un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Novara, in seguito al quale i carabinieri avevano denunciato il guidatore 20enne per guida in stato di ebrezza, guida senza patente e lesioni personali gravissime, poiché il suo passeggero, il 26enne, era rimasto ferito.