Truffe e furti in aumento: il bilancio 2022 dei carabinieri. “Taser utile, estratto 28 volte”

Quasi 100mila richieste pervenute al 112, con picchi giornalieri di oltre 450. Ben 12.885 interventi dopo gli “sos” al centralino, 16.450 servizi di controllo del territorio, sia in città che in provincia, 51.942 persone identificate di cui il 25% di interesse operativo. In altre parole, “una su quattro ha un motivo per essere fermata”. È il bilancio del comandante provinciale dei carabinieri Pierantonio Breda per quanto riguarda l’attività operativa dell’Arma locale nel corso del 2022.

“I furti in abitazione e nei negozi risultano in lieve aumento – chiarisce il colonnello – e le truffe registrano un incremento significativo, soprattutto su internet o ai danni degli anziani. Ma anche l’attività di contrasto è rilevante, il personale è formato e preparato ad affrontare questi reati”.

L’arme locale ha proceduto per circa l’85% dei reati denunciati in tutta la provincia, di questi in 2.065 casi sono stati scoperti i presunti autori: 173 sono stati arrestati. Piacenza non è più una città tranquilla? Il comandante Breda ritiene che “rispetto alle aree metropolitane, le province come Piacenza hanno vissuto uno sviluppo radicale e veloce, in un tempo forse troppo breve, scontrandosi con alcune criticità che erano ritenute estranee a questo contesto. Ben vengano le segnalazioni utili a intercettare i problemi di sicurezza”.

TASER – È stato anche – ma non solo – l’anno del taser: nel 2022 i carabinieri di Piacenza e provincia hanno iniziato a impiegare la pistola elettrica. A livello locale, da agosto ad oggi, le pattuglie ne hanno fatto uso in 28 occasioni, di cui 25 senza sparare, ma a solo scopo di avvertimento. Nei restanti tre casi – quando i militari hanno premuto il grilletto dello storditore – non sono state riportare lesioni, come puntualizzato dai vertici dell’Arma locale.

“CHIAMATE IL 112” – Le stazioni dei carabinieri hanno ricevuto 18.255 utenti, ma il comandante Breda rimarca che “il servizio si svolge su strada, e non negli uffici. Il cittadino deve sempre chiamare il 112. Gli atti urgenti vengono effettuati sul campo attraverso le pattuglie”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: