Rissa tutta al femminile in via Negri: 15enne al pronto soccorso, un’altra denunciata

Vecchie ruggini. Che, evidentemente, andavano risolte, in un modo o nell’altro. La polizia sta cercando di far luce su un episodio inquietante avvenuto mercoledì pomeriggio in via Negri, vicino al polo scolastico: una zuffa con protagoniste tutte ragazzine minorenni. Il bilancio è di una giovane 15enne finita al pronto soccorso e di un’altra denunciata anche se gli accertamenti degli investigatori sono solo agli inizi.

Bocche cucite in questura. E’ però possibile ricostruire quanto accaduto, anche sulla base di alcune testimonianze raccolte sul posto. Siamo in via Negri, nella zona pedonale tra gli istituti Itis e Leonardo da Vinci, punto di incontro abituale di diverse compagnie di giovani (che solitamente frequentano quelle scuole). E’ lì che due amiche si erano date appuntamento intorno alle 16. Non è chiaro quali fossero i loro programmi fatto sta che all’improvviso sarebbero state raggiunte sul posto da un altro gruppo composto da ragazze, sui 14-15 anni, coetanee. Le sei si conoscono. Secondo una prima ricostruzione queste ultime si sarebbero rivolte alle due con fare minaccioso, quasi si trattasse di una spedizione punitiva per qualche sgarro passato o chissà. Dalle parole in breve sarebbero passate ai fatti.

A farne le spese una ragazzina in particolare che, dopo essere stata insultata, sarebbe stata strattonata e presa a schiaffi. Il parapiglia e le grida avrebbero attirato le attenzioni di alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate due volanti. La giovane aggredita, spaventatissima, è stata trasportata al pronto soccorso, visitata e poi dimessa con pochi giorni di prognosi. Nel corso dei primi accertamenti, la polizia avrebbe individuato in particolare una delle ragazze violente, denunciata al tribunale dei minori di Bologna. Ma gli inquirenti, oltre a far luce sulle varie responsabilità dell’accaduto, stanno cercando anche di capire se ci sia stato un tentativo di rapina lamentato da una delle due amiche.

L’ARTICOLO COMPLETO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’ IN EDICOLA