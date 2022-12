Botti vietati a Castel San Giovanni per tutte le festività: multe fino a 500 euro

A Castel San Giovanni botti vietati. Fino alla fine delle festività di inizio anno l’amministrazione comunale ha imposto il divieto di far esplodere petardi, mortaretti, bombette, fuochi d’artificio, razzi su tutto il territorio comunale. Le multe per ci sgarra vanno da 25 a 500 euro. Il divieto vale “in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa”.

