I vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio hanno salvato un cane caduto accidentalmente in un dirupo, lungo la strada per Ceci in località Campore di Bobbio (Val Trebbia). Dopo un lungo lavoro sono riusciti a raggiungere l’animale e, mediante speciali corde e funi di salvataggio, a condurlo al sicuro.

