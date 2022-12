“Ci si può divertire senza eccessi”. Firmata l’ordinanza con i divieti di Capodanno

“Spero che quella di Capodanno sia una serata all’insegna della condivisione e del piacere di stare insieme, anche grazie alle iniziative – dal concerto al Teatro Municipale alla festa in piazza Cavalli – che animeranno la città”. L’auspicio del sindaco Katia Tarasconi, che sottolinea: “Al di là dell’ordinanza che ho firmato oggi e che sancisce le necessarie misure di sicurezza legate ad ogni manifestazione pubblica, mi preme rivolgere un appello perché il rispetto della convivenza civile e l’attenzione a situazioni di fragilità restino sempre in primo piano”.

“Ci si può divertire senza eccessi – le parole del primo cittadino – e senza far scoppiare botti o petardi che, non dimentichiamolo, possono costituire non solo un pericolo per l’incolumità di chi ne fa uso, ma rappresentano una fonte di grave disturbo per le persone anziane, ammalate o per le famiglie con bambini piccoli, mettendo a rischio in particolar modo anche gli animali domestici, per i quali l’impatto con il rumore così forte può essere traumatico. Confido nella sensibilità e nella consapevolezza di tutti, anche per quanto riguarda la scelta responsabile di non mettersi al volante in stato di ebbrezza, se ci si sente troppo stanchi o non si è in condizioni di lucidità. Fatte queste doverose considerazioni, a cui tengo particolarmente, rinnovo un sincero augurio di buon anno alla nostra comunità”.

Il provvedimento siglato questa mattina prevede che dalle ore 19.00 di sabato 31 dicembre, sino alle 4.00 del mattino di domenica primo gennaio, siano in vigore alcune restrizioni e divieti in piazza Cavalli – dove è in programma il concerto dell’Orchestra Bagutti, con revival anni ’70, ’80 e ’90 e successi dei nostri giorni, seguito dal dj set di GrooveGuys – e nelle sue adiacenze: via Cavour, via XX Settembre, piazzetta San Francesco, via San Donnino, via Sopramuro, largo Battisti, corso Vittorio Emanuele, vicolo Perestrello, piazzetta e largo Sant’Ilario, via Illica, via Calzolai, piazzetta Grida, piazzetta Pescheria, piazzetta Mercanti, via Mazzini e via Cittadella.

“Nelle aree in questione – riferiscono dal Comune -, è vietata la detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti in lattine, contenitori di vetro o metallici di qualunque genere; inoltre, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari è fatto divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto e detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti in lattine, contenitori di vetro o metallici di qualsiasi genere, utilizzando in sostituzione contenitori in carta o plastica. La somministrazione in contenitori di vetro o lattine è ammessa solo all’interno dei pubblici esercizi, per il servizio al tavolo e al bancone da parte dei consumatori”.

L’ordinanza sancisce inoltre il divieto assoluto di utilizzare spray urticanti e far esplodere fuochi d’artificio, botti e artifici pirotecnici, anche di minuta e libera vendita, nelle vie e negli orari indicati, rimarcando inoltre il rischio generato dal lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici che, per quanto di libera vendita, possono essere potenzialmente pericolosi, a maggior ragione in contesti affollati: a questo proposito, si invita la cittadinanza in tutte le zone del territorio comunale a non utilizzare materiale pirotecnico, evitandone la cessione ai minori e, in ogni caso, l’uso in luoghi pubblici, o aree private ad essi prospicienti. La violazione dei divieti disposti dall’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di importo variabile tra 25 e 500 euro.