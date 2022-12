I pendolari di Castello: “Cinque treni soppressi, nessuna comunicazione”

“Cinque treni soppressi e nessuno si degna di comunicarci nulla”. I pendolari di Castel San Giovanni sono sul piede di guerra da quando, loro dicono senza preavviso, Rfi ha sospeso cinque corse lungo la tratta Voghera Piacenza. “Le hanno tutte quante soppresse – lamentano alcuni pendolari – senza neppure avvisarci. Nemmeno una comunicazione affissa in stazione o da qualche altra parte”.

In effetti in stazione a Castello non sono visibili avvisi che annunciano la cancellazione di questi treni. “Per scoprire che li hanno tolti – raccontano alcuni pendolari – siamo dovuti andare nel sito di Rete Ferroviaria Italiana e ci siamo dovuti dannare a cercare, finché abbiamo trovato tutte le cancellazioni che sono state previste fino al 7 gennaio”. Il attesa che le corse vengano ripristinate i pendolari lamentano disagi, soprattutto per le mancate coincidenze.