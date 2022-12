Picchia e minaccia di morte la compagna in mezzo alla strada: interviene la polizia

Nuovo episodio di violenza in città: ieri pomeriggio, 30 dicembre, lungo viale Sant’Ambrogio una donna è stata aggredita dal compagno, che con calci e pugni l’avrebbe anche minacciata di morte. La scena non è passata inosservata, con alcuni passanti che avrebbero subito allertato il 113. Due baristi sarebbero quindi intervenuti per allontanare l’uomo, il quale – dopo essersi diretto verso la propria auto – avrebbe addirittura estratto un martello. Nel frattempo sul posto sono giunte le volanti. L’uomo se la sarebbe presa con gli agenti, i quali lo hanno caricato in auto e trasportato in questura. La donna, invece, è finita all’ospedale.

