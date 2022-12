Prefettura, bilancio 2022: oltre 700 patenti sospese e 2.165 ucraini accolti

Proseguono, in occasione delle festività di Capodanno, i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Daniela Lupo d’intesa con in vertici provinciali delle forze di polizia in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’utilizzo delle pattuglie appiedate, in tutte le aree attualmente più sensibili, per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la violenza sulle donne, le condotte di guida a rischio, nonché le varie forme di mala-movida e abusivismo, anche commerciale.

Bilancio 2022:

– nell’ambito della sicurezza stradale, sono stati adottati 702 provvedimenti di sospensione patente e 102 di revoca;

– sono stati effettuati 300 colloqui dal Nucleo Operativo Tossicodipendenze ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti conclusisi con 127 ammonizioni e 170 sanzioni;

– sono stati istruiti e definiti complessivamente 1.342 provvedimenti di concessione della cittadinanza, di cui 1.153 con decreto del Presidente della Repubblica e 189 con decreto prefettizio;

– sono stati rilasciati 749 nulla osta per ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri;

Nell’ambito della prevenzione e controllo delle infiltrazioni mafiose, sono stati adottati 4 provvedimenti interdittivi nei confronti di altrettanti operatori economici; sono state sottoscritte 30 intese di legalità volte a implementare le misure a tutela della legalità negli appalti, anche tramite l’individuazione di soglie di valore inferiore rispetto a quelle previste dalla vigente normativa, di cui 28 con comuni e le restanti con Ausl e Consorzio di Bonifica.

Nell’ambito della sicurezza, si sono tenute 33 sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 31 Riunioni Tecniche di Coordinamento, nonché 12 del Gruppo Interforze Antimafia anche per il monitoraggio della gestione dei finanziamenti del PNRR.

L’attività della Prefettura, a partire dallo scorso mese di febbraio, si è concentrata altresì sull’organizzazione e la gestione dell’accoglienza dei 2.165 cittadini ucraini che hanno raggiunto questa provincia a seguito dell’esplosione del conflitto bellico, nonché dei richiedenti asilo assegnati dai riparti a livello nazionale o arrivati autonomamente nel territorio.

Riguardo al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono proseguiti i periodici incontri dell’Osservatorio, alla presenza degli enti ispettivi e delle organizzazioni sindacali, nell’ambito del quale sono stati definiti controlli aggiuntivi oltre quelli già istituzionalmente svolti dai predetti enti (ITL, AUSL, INPS, INAIL).

Il Prefetto “invita a festeggiare in sicurezza l’arrivo del 2023, nel rispetto anche delle eventuali ordinanze adottate dai sindaci”.