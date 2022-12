Ubriaca e con forbici in mano se la prende coi clienti di un bar: portata in caserma

Ieri intorno alle 15.00 una donna visibilmente ubriaca e in forte stato di agitazione ha iniziato ad insultare i clienti in un bar di via Alberoni a Piacenza. Spaventati dalle urla della donna (la quale avrebbe avuto con sé delle forbici) gli avventori avrebbero allertato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile. Sul posto anche il 118. La donna, una volta tranquillizzata, è finita in caserma ed è stata sanzionata per ubriachezza molesta.

Sempre ieri, ma intorno alle 10.30 del mattino in Largo Battisti, il dipendente di una banca hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di un 22enne straniero intento a infastidire colleghi e clienti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato fuori dall’edificio dai carabinieri del Radiomobile.