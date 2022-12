Anziani in festa all’oratorio di San Giuseppe. Per il 2023 gite, incontri e lezioni di ballo

Si festeggia il Natale e la fine dell’anno, ma si pensa già alle future iniziative. Musica e ballo, tombolata con ricchi premi e tanto divertimento. E’ stato un pomeriggio trascorso in buona compagnia quello organizzato per gli anziani dagli operatori dell’ufficio Attività socio-ricreative in occasione delle feste natalizie, presso il salone dell’oratorio della parrocchia di San Giuseppe Operaio.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Corvi, del vicepresidente di Csv Emilia Laura Bocciarelli e di alcune delle guide turistiche e degli istruttori che svolgono le attività con le persone anziane.

Nel corso della festa è stato proiettato un filmato con le foto di tutti gli eventi organizzati nell’anno, per ricordare le molte attività che l’ufficio ha realizzato a favore della terza età. Prima del consueto scambio degli auguri di Natale e di buon anno, i partecipanti all’incontro hanno redatto una lista con i suggerimenti per le iniziative e le attività da mettere in campo nel 2023, tra le quali: lezioni di ballo, visite guidate all’Accademia di Brera a Milano, a Sabbioneta, al Castello di Bardi e a tante altre località turistiche e città d’arte, incontri con specialisti di medicina, attività con i nipotini e tanto altro ancora.