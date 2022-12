Arresto cardiaco al bancone del bar, inutili i soccorsi per un uomo in via Veneto

Un altro caso di arresto cardiaco in città, dopo i due che si sono verificati nei giorni scorsi a distanza di poche ore. Nel pomeriggio di oggi, un uomo è entrato in un bar-pasticceria di via Veneto per ritirare un pacchetto contenente la torta per il cenone di Capodanno. Una volta al bancone, il settantenne prima si è accasciato, poi è caduto a terra. Immediata è scattata la chiamata al 118 da parte dei presenti, in pochissimo tempo i sanitari sono giunti sul posto e hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione, che si sono protratte per diversi minuti.

L’uomo è stato caricato sull’ambulanza e portato al Pronto soccorso in condizioni molto gravi, purtroppo si è spento in ospedale.

