Weekend di Capodanno, cambiano le aperture di uffici e Musei comunali

Oggi, sabato 31 dicembre, la sede comunale di piazza Cavalli resterà chiusa al pubblico, mentre non ci saranno variazioni nell’attività degli sportelli Quic di viale Beverora, operativi come ogni sabato dalle 8.15 alle 12.15. Resterà invece chiuso al pubblico nelle giornate di sabato 31 dicembre e sabato 7 gennaio lo sportello Informasociale di via Taverna 39, così come tutte le sedi delle Biblioteche comunali. L’Ufficio Permessi Ztl di piazza Cittadella chiuderà anticipatamente alle 13.30 – anziché alle 19 come di consueto – nelle stesse date: sabato 31 dicembre, così come sabato 7 gennaio.

L’Ufficio Iat di piazza Cavalli rimarrà chiuso il 1° gennaio, mentre nella ricorrenza dell’Epifania osserverà l’orario festivo dalle 10 alle 16 e in tutte le altre date resterà aperto, come da calendario stagionale, dalle 10 alle 17.

I Musei Civici di Palazzo Farnese resteranno chiusi al pubblico solo nella mattinata di domenica 1° gennaio (quando apriranno dalle 15 alle 18), mentre sabato 31 dicembre e venerdì 6 gennaio accoglieranno i visitatori con orario continuato dalle 10 alle 18. Il Museo di Storia Naturale sarà aperto sabato 31 dalle 9.30 alle 12.30 e 15 alle 18, così come il 6 gennaio, mentre domenica 1° gennaio sarà visitabile dalle 15 alle 18.

La mostra “Egitto Svelato” a Palazzo Gotico sarà accessibile sabato 31 dicembre dalle 9 alle 13, domenica 1° gennaio dalle 14.30 alle 19 e venerdì 6 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, consueto orario di apertura in vigore – salvo le eccezioni menzionate – dal martedì alla domenica.