Cordoglio per la scomparsa di Antonio Bosoni. Volley piacentino in lutto

Cordoglio in città per la scomparsa di Antonio Bosoni, stimato commerciante del settore sportivo, scomparso nel pomeriggio del 31 dicembre a causa di un malore mentre si trovava in un bar-pasticceria di via Veneto per ritirare la torta del cenone di Capodanno. Bosoni, 65 anni e anima del Copra Volley, è stato colto da arresto cardiaco e nonostante i soccorsi è spirato una volta giunto al pronto soccorso dell’ospedale.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà