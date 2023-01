Non solo veglione, c’è anche chi veglia sulla salute degli altri: equipaggi Anpas e Cri

Tra i tanti modi di passare la notte di Capodanno non c’è solo il “veglione”; c’è anche chi accudisce famigliari malati o morenti, chi è in turno di lavoro, chi è in servizio in ospedale, chi sorveglia strade e sicurezza e chi veglia sulla salute degli altri. Sono i sanitari delle pubbliche assistenze Anpas e della Croce rossa che per lavoro o per scelta trascorrono la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio nelle rispettive sedi o a bordo dei mezzi, pronti ad intervenire in caso di bisogno. Volti spesso anonimi e sconosciuti, che in queste occasioni meritano di essere mostrati a riconoscenza della silenziosa opera che ogni giorno e ogni notte svolgono in favore di tutti i cittadini. Eccoli.

EQUIPAGGI ANPAS IN SERVIZIO NELLA NOTTE DI CAPODANNO:

EQUIPAGGI CRI IN SERVIZIO NELLA NOTTE DI CAPODANNO: