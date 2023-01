Camion in manovra urta una donna. Attimi di apprensione in viale Dante

Fa manovra con il camion e urta una donna che stava camminando. Attimi di apprensione in viale Dante a Piacenza, all’angolo con via Scarabelli per una piacentina che è stata sfiorata da un camion in retromarcia.

Fortunatamente la donna è stata solamente urtata e cadendo a terra non ha subito danni e lesioni. Sul posto è comunque intervenuto un equipaggio della Croce rossa di Piacenza che ha trasportato la piacentina in ospedale per alcuni controlli.

In viale Dante sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso.