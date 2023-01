Commercio equo e solidale: dopo quasi 40 anni chiude la Pecora Nera

Piacenza perde la sua Pecora Nera. Il negozio di commercio equo e solidale gestito dall’omonima cooperativa alla fine di gennaio abbasserà definitivamente la saracinesca in via Legnano. Alle spalle ci sono quasi quarant’anni di storia: un filo lungo, partito nel 1986, che profumava di caffè dell’America Centrale e che arrivava nella nostra città prendendo forma. Era quella dell’associazione “Italia-Nicaragua”, partita allestendo dei banchetti sulle feste. Pochi anni più tardi, con un murales realizzato da Stefania Guardincerri e Rita Confalonieri, avrebbe aperto il primo spaccio per i soci in via X giugno; nel 2000 la Pecora Nera si è trasferita in via Calzolai ed è diventata cooperativa per approdare, una decina di anni fa, nella sede attuale al fianco della libreria Fahrenheit 451. Questa è la storia, il resto è il presente ed è quello di una bottega che ora chiude “perché il tempo passa per tutti e anche per noi soci è complicato garantire un impegno così dopo tanti anni”, spiegano alcuni soci. “Ma siamo pronti ad aiutare chi volesse continuare e magari aprire un’attività di mercato equo e solidale” garantiscono.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà