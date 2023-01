Furgone in fiamme, decisivo l’intervento di un benzinaio e dei vigili del fuoco

Un fugone stava transitando lungo la via Emilia Pavese in direzione barriera Torino quando all’improvviso ha preso fuoco. L’uomo al volante è sceso dal mezzo chiedendo aiuto e ricevendo in risposta l’intervento – munito di estintore – del gestore della pompa di benzina vicina a dove si era fermato. Nell’arco di pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco di Piacenza che hanno domato le fiamme.

La circolazione è stata temporaneamente interrotta dagli agenti della Polizia locale di Piacenza. In un secondo tempo, il personale di Sicurezza e Ambiente ha provveduto al ripristino della sede stradale.