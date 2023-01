I piacentini tornano a viaggiare: tra le mete più ambite New York e Maldive

Le vacanze a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 hanno segnato una ripresa del turismo, con i piacentini che riscoprono il piacere dei viaggi anche in mete lontane, prima rese inaccessibili per le restrizioni legate alla pandemia da Covid. Secondo Nicole Rossi, dell’agenzia “I viaggi dello zodiaco”, quest’anno hanno ripreso quota le mete a lungo raggio: “Particolarmente apprezzati gli Stati Uniti, con isole Hawaii e New York in testa, e le mete più esotiche come Argentina, Maldive e Thailandia.”

Anche l’anno nuovo si prospetta positivo: “In tanti hanno voglia di viaggiare – ha spiegato Rossi-. La pandemia ha di certo influito sulle abitudini dei piacentini: ora è fondamentale avere le idee chiare subito e prenotare in anticipo con l’obiettivo di risparmiare qualcosa”. Gli Stati Uniti si riconfermano tra le mete più ambite del 2023, con già numerose prenotazioni. Molto apprezzate anche le vacanze nel Mediterraneo.