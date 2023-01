“Abbatti bollette”: a Castel San Giovanni 57 richieste dalle imprese

Sono 57 le micro imprese di Castel San Giovanni che hanno fatto richiesta per accedere al contributo “abbatti bollette”. Potevano fare domanda attività di artigianato, non alimentari, che forniscono servizi alla persona, al consumatore finale, oppure ancora fornitrici di servizi alla casa e ai veicoli (estetiste, muratori, meccanici, parrucchiere, idraulici, lavanderie, ecc). Per fare domanda occorreva inoltre avere un fatturato non superiore ai due milioni di euro e occupare un massimo di 10 persone. Bisognava infine dimostrare di aver avuto un calo di fatturato rispetto al 2019 e cioè l’anno pre-pandemia. “Una volta completate le istruttorie – fa sapere il Comune – contiamo di liquidare i contributi presumibilmente entro il mese di gennaio”.

