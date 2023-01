Accusato di tentato omicidio, chiesto il processo anche per minacce e spaccio

Nuovi guai per Jawad Bejja, già accusato del tentato omicidio nei confronti di un giovane piacentino, che da qualche mese si trova sotto inchiesta anche per aver minacciato di morte un ragazzo russo, pretendendo da lui 500 euro; e per una vicenda di spaccio, fatti avvenuti a Piacenza alcuni anni fa.

Sia per le minacce che per lo spaccio al termine di indagini la procura nei giorni scorsi ha chiesto il rinvio a giudizio per il ventiquattrenne piacentino di origini marocchine residente a Castel San Giovanni.

Bejja insieme a Daniel Dinga è accusato anche di tentato omicidio nei confronti di Michael Tagliaferri, il fatto era avvenuto il 19 ottobre del 2021 a Sant’Antonio. I due presunti responsabili del pestaggio erano stati arrestati subito dopo il fatto ed erano tornati in libertà la scorsa estate, grazie alle istanze dei loro avvocati difensori Stefano Germini (per il ventiquattrenne) e Jonathan Vignali per l’altro accusato.