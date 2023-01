Ad Agazzano dopo mezzo secolo chiude la storica macelleria Pinotti

Dopo 50 anni la storica macelleria Pinotti di Agazzano ha abbassato le serrande per l’ultima volta. Il titolare, Luigi Pinotti noto anche per essere un esperto cacciatore, ha deciso di smettere l’attività.

“Proseguirò solo con il macello” si affretta a precisare ai tanti clienti venuti a salutarlo. “Dopo 50 anni di negozio e 63 di lavoro è proprio ora di smettere” risponde a chi gli chiede di continuare. Nonostante una vita trascorsa dietro il bancone a servire clienti e a macellare le carni, Pinotti ancora oggi definisce il suo come “un lavoro bellissimo in cui non si smette mai di imparare”.

Pinotti, subito dopo le scuole medie, in motoretta raggiungeva il mercato coperto di Piacenza. “Con la bella stagione partivo alle 5 del mattino e lavoravo fino all’una del pomeriggio”. Ancora prima, praticamente bambino, durante il periodo delle scuole medie Pinotti aveva già iniziato a far pratica nello stesso negozio di via Roma ad Agazzano dove un giorno, dopo la lunga gavetta, sarebbe ritornato per poi diventarne titolare.