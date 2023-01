Dal Moto club della Polizia di Stato duemila euro all’hospice di Borgonovo

Il Moto club della Polizia di Stato ha donato duemila euro all’hospice di Borgonovo. I fondi serviranno per sostenere le spese a favore degli ospiti che usufruiscono, in via del tutto gratuita, delle preziose cure che vengono loro prestate nella struttura protetta.

In 13 anni di attività i soci del Moto club, hanno destinato somme in beneficenza per sostenere realtà quali il Telefono rosa, gli alluvionati della Val Nure, la rete dei defibrillatori, per un totale di 27 mila euro.

Nel 2022 sono stati raccolti grazie alla loro generosità 4.150 euro, di cui una parte è stata donata all’hospice che ha sede in Val Tidone e che serve tutta la provincia.