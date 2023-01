Dossi e limiti: quattro nuove “zone 30” vicino alle scuole a Quarto e Gossolengo

Su il piede dall’acceleratore nei pressi delle scuole e degli altri luoghi più sensibili di Gossolengo: nel capoluogo e nella frazione di Quarto si stanno realizzando quattro nuove “zone 30” dove bisognerà procedere in auto e con altri mezzi a velocità particolarmente ridotta.

Il provvedimento della giunta risale a un mese fa. In alcune zone la novità è già stata contrassegnata da apposita segnaletica orizzontale e verticale, mentre in altre sarà realizzata prossimamente.

