Sagra di Sant’Antonio: calendario ricco di eventi. Il 15 corteo degli animali

Calendario ricco di eventi in occasione della tradizionale Sagra di Sant’Antonio a Trebbia. Ad aprire le celebrazioni ci sarà il triduo con la benedizione dell’olio, del sale e del pane rispettivamente nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14. In coda ad ogni celebrazione ci sarà la benedizione degli animali per tutti coloro che non possono partecipare al Corteo di domenica 15.

Nella giornata di venerdì 13 gennaio ci sarà l’apertura alle 14.30 del banco di beneficenze e della vendita dei turtlitt, che continuerà anche per tutta la giornata di sabato 14. In serata, alle 21.00, spazio al coro del conservatorio Nicolini, diretto dal maestro Corrado Casati, presso la chiesa parrocchiale.

La giornata di domenica 15 gennaio si apre, alle 9.00, con la Camminata dei Turtlitt che percorrerà le strade lungo il Trebbia con partenza e arrivo al campo dell’USD Gotico, in via Padre Davide da Bergamo. Alle 10.30 monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito della diocesi di Piacenza-Bobbio, presiederà la Santa Messa. Nel pomeriggio spazio al Grande Corteo degli animali che, partendo da via Turbini alle 15.30, sarà condotto dalla Banda Ponchielli e al termine del quale avverrà la benedizione agli animali, impartita dal padre Giorgio. Alle 17.30 il falò chiuderà la giornata, con i bambini della scuola di Sant’Antonio che distribuiranno semi di grano ai partecipanti come segno di buon auspicio.

Infine, martedì 17 la messa verrà celebrata alle 10.30, con la presenza del vicario generale della diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Giuseppe Basini. Ultimo appuntamento alle 21, al salone Bongiorni, con il convegno sulla sofferenza “Responsabilità della cura: un impegno da condividere” con relatori Itala Orlandi, responsabile diocesana della pastorale della salute, Eleonora Fernardi, infermiera del reparto malattie infettive dell’ospedale di Piacenza e Donatella Perona, counselor gruppi di mutuo aiuto per caregiver dell’associazione La Ricerca.