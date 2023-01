Tangenzialina di Calendasco, rimosse le lastre di amianto trovate sotto terra

Nessuno sa dire di preciso a quando risalga e neppure, ovviamente, chi ne sia stato il responsabile. Ma le ruspe sono state costrette a fermarsi quando, tra una un colpo di benna e l’altro, dal terreno sono spuntate lastre d’amianto: una discarica abusiva con quasi 100 tonnellate di materiale di risulta o potenzialmente pericoloso è emersa a Calendasco durante la realizzazione della cosiddetta “tangenzialina” nord-est del capoluogo, che collega la Provinciale 13 alla strada del Mezzano, per evitare che trattori e mezzi agricoli passino in paese. Il nuovo tracciato è già stato asfaltato in più punti ma i lavori termineranno soltanto tra alcuni mesi.

Quello di Calendasco è stato un “imprevisto” di cantiere decisamente rilevante e spiacevole, che ha comportato nei mesi scorsi l’interruzione dei lavori per tutto il tempo necessario alla rimozione in sicurezza di tutto il materiale trovato.

Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori di costruzione del nuovo ponticello sul rio Raganella. Così, si è proceduto con la rimozione di tutto il materiale e la bonifica completa dell’area, con un importante operazione di risanamento ambientale.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’