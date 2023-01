Scontro tra camion sull’autostrada A21, traffico intenso sulla Statale 10

E’ stato chiuso il tratto dell’autostrada A21 in direzione Brescia tra lo svincolo di Castelvetro e Cremona a causa di un grave incidente con protagonisti due mezzi pesanti.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 194 dell’autostrada, all’alba di questa mattina. Uno dei conducenti coinvolti è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona. Per consentire l’intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza dell’area è stato chiuso il tratto di autostrada in direzione Cremona, con uscita obbligatoria a Castelvetro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Monticelli.

A causa dell’incidente ci sono state delle ripercussioni sulla viabilità nel territorio piacentino, in particolare per quanto riguarda la Statale 10.