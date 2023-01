Videocamere a Castello, ora sono 67. In arrivo nuova sede per la polizia locale

Sale a 67 il numero di occhi elettronici che sorvegliano Castel San Giovanni. Con le ultime telecamere, installate di recente la rete di videosorveglianza si è ampliata a tal punto che la sala controllo della Polizia locale dovrà essere allargata. Gli spazi adeguati per il posizionamento del terzo maxi schermo che consente di visionare le immagini (oltre ai due già presenti) verranno trovati nella nuova sede dove, presumibilmente entro il mese di febbraio, il comando di piazza XX Settembre verrà trasferito. Le nuove telecamere sono state installate in piazza Casaroli, piazza Olubra, via Montanara, stazione dei treni, corso Matteotti, via suor Cabrini, strada provinciale 10 , Statale 412 località Pievetta, piazzale Gramsci e via don Mazzocchi. Ad oggi delle 67 telecamere 5 sono dotate di sistema lettura targhe.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà