Abbandono di rifiuti e furto di mezzi agricoli: potenziati i controlli

Prevenzione allo spaccio, reati predatori, condotte di guida a rischio e abusivismo: la Prefettura di Piacenza fa sapere che proseguono, anche in vista della prossima festività dell’epifania, i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Daniela Lupo nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia e i sindaci di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni.

Nella riunione tecnica di coordinamento dello scorso 4 dicembre, il prefetto ha disposto altresì con l’ausilio delle specialità polizia stradale e nucleo forestali dell’Arma dei carabinieri, il rafforzamento dei controlli volti a prevenire condotte in danno all’ambiente (abbandono e/o sversamenti di rifiuti) e i furti di mezzi agricoli.

Nel mese di dicembre, le forze dell’ordine hanno effettuato 19 servizi straordinari che hanno riguardato in particolare nel capoluogo la zona di Piazza Cavalli, del Pubblico Passeggio, del corso Vittorio Emanuele-Quartiere Santa Teresa/Galleria Coin, dei Giardini Margherita, dei Giardini Santa Franca, della Stazione Ferroviaria, di Largo Erfurt, di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense e in provincia i comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone e Fiorenzuola d’Arda.

Sono stati identificati 2.141 soggetti, denunciati 19 e arrestati 6, nonché controllati 776 veicoli.

Effettuati inoltre, 944 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate 16 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti, denunciate otto persone all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90, nonché sequestrati 277,79 grammi di sostanze stupefacenti.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di dicembre sono state accertate 151 infrazioni, di cui 57 per eccesso di velocità, sono state ritirate 20 patenti e 9 carte di circolazione, sequestrati 9 veicoli e disposti due fermi.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha condotto tre piani di controllo e contrasto ai traffici illeciti, contraffazione e abusivismo commerciale, sequestrando, ai sensi del Codice del Consumo, 1.336 addobbi natalizi di varia natura.