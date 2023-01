Castel San Giovanni avrà un nuovo asilo nido con fattoria didattica. Pubblicato il bando

E’ stato finalmente pubblicato il bando per la costruzione di un nuovo asilo nido in via Eleonora Duse. La presenza di un nuovo asilo, con una capacità di 70 posti, dovrebbe contribuire a sanare la carenza cronica di spazi dell’attuale asilo di via Nazario Sauro, dove i 54 posti disponibili non consentono di assorbire tutte le richieste da parte delle famiglie di Castel San Giovanni (e non solo).

La scadenza del bando è fissata per il 23 di gennaio. In totale l’amministrazione comunale aveva stanziato a suo tempo un milione e 800 mila euro. Al progetto del nuovo nido si è aggiunto, strada facendo, anche quello di una fattoria didattica che affiancherà la struttura per l’infanzia di via Duse. Sarà un luogo in cui i futuri piccoli frequentatori del nido potranno sperimentare il contatto con la natura. Il costo, pari a 250 mila euro, porta ad un totale di 2 milioni di euro circa l’investimento complessivo.