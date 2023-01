Impennata dei carburanti. “Il pieno è un salasso, molti rinunciano”

Muoversi in auto è sempre più costoso. L’effetto dello stop al taglio delle accise inizia a farsi sentire, per rendersene conto è sufficiente lanciare un occhio ai prezzi del carburante. In uno dei distributori sulla strada Caorsana la colonnina del self service indica 1.88 euro al litro per il diesel e 1.82 per la super, in caso l’erogazione sia servita dal benzinaio si supera la soglia psicologica di 2 euro al litro. Per la precisione: 2.10 nel primo caso e 2.04 nel secondo.

Poco distante, la cifra che sborsa chi vuole fare il carburante non si distanzia troppo: diesel non servita a 1.87 e super a 1.79 euro.

“È il risultato del ripristino delle accise tolte a marzo – spiega Marco Piccoli, titolare di un distributore alla periferia della città – già due mesi fa erano stati reintrodotti 12 centesimi, con il nuovo anno si è tornati a pagare anche i restanti 18 centesimi, pertanto nella cifra che viene pagata sono ricomparsi i 30 centesimi precedentemente stornati”.

Il servizio completo su Libertà