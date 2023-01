Resta in carcere il 40enne che ha aggredito la fidanzata in viale Sant’Ambrogio

Resterà in carcere il quarantenne siciliano accusato di aver aggredito la sua compagna in mezzo alla strada lo scorso 29 dicembre. Il fatto era avvenuto in viale Sant’Ambrogio a Piacenza e testimoni avevano riferito di aver visto l’uomo brandire un martello che poi fortunatamente non ha utilizzato. L’altro giorno il quarantenne è comparso davanti al Gip Sonia Caravelli per l’interrogatorio di garanzia, ad assisterlo vi era l’avvocato Sara Botti. L’indagato ha risposto a tutte le domande del giudice. L’uomo è apparso assai turbato per quanto accaduto.

“Il mio assistito” ha detto l’avvocato Sara Botti “ha fornito al giudice una versione dei fatti assai complessa rispetto a quello che sembra”.