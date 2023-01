Travo, via l’amianto dal cimitero. Intervento da 160mila euro

Finalmente, addio all’amianto che oggi ricopre il tetto di loculi e cappelle del cimitero di Travo: con una spesa di 160mila euro, l’amministrazione comunale è pronta a sbarazzarsi di 1.600 metri quadrati di pannelli che sono stati posizionati lì dagli anni Ottanta in sostituzione dei manti di copertura originari. Materiale che oggi versa in stato di degrado e che, data la sua pericolosità unita alla frequentazione di quel luogo pubblico, va rimosso al più presto.

In base al progetto approvato recentemente dalla giunta comunale e firmato dall’architetto Alessandro Cordani, gli interventi del camposanto all’ingresso del paese riguarderanno la rimozione integrale di tutti i manti di copertura in cemento amianto, che saranno smaltiti secondo le normative di legge: prima saranno trattati con prodotti che ne evitino la rottura e poi “impacchettati” per poi essere trasportati in apposita discarica in modo sicuro. Al loro posto, sono previsti dei pannelli in fibrocemento di colore marrone per i quali è previsto su due parti il rivestimento parziale della copertura con coppi fatti a mano e “anticati”.

Il progetto complessivo vale 160mila euro, che saranno coperti interamente dalle casse comunali. In base al cronoprogramma, i lavori dovrebbero durare in tutto circa quattro mesi, indicativamente da inizio aprile alla fine di luglio 2023.